Гарри Кейн и Сон Хын Мин побили рекорд АПЛ, державшийся с 1995 года

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся заключительный матч воскресной программы 27-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась разгромной победой «шпор» со счётом 4:1.
По сообщению Opta Sport, нападающие «Тоттенхэма» Гарри Кейн и Сон Хын Мин после сегодняшнего матча уже 14 раз ассистировали друг другу в матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне, побив рекорд нападающих «Блэкберн Роверс» Алана Ширера и Криса Саттона (13 передач друг на друга), установленный в сезоне-1994/1995.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".
Подопечные Жозе Моуринью набрали в 27 матчах 45 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (34) — на 13-м месте (после 28 встреч).
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