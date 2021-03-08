Бывший игрок «Ливерпуля» уволен с поста наставника команды 4-го дивизиона Англии

Бывший полузащитник «Лидса» и «Ливерпуля» Гарри Кьюэлл уволен с должности тренера клуба 4-го английского дивизиона «Олдхэм», сообщает Sky Sports.

42-летний австралиец и его помощник Алан Мэйбери покинули клуб после ничьей (0:0) с «Саутендом», оставившей команду на 16-м месте в таблице.

Кьюэлл работал в «Олдхэме» с августа 2020 года и выиграл 11 из 32 своих матчей. Кто заменит Кюэлла на посту наставника команды, пока не сообщается. Ранее австралиец тренировал «Ноттс Каунти», «Кроули Таун» и молодёжку «Уотфорда».

В качестве игрока Кьюэлл выступал за «Лидс», «Ливерпуль», «Галатасарай», «Мельбурн Виктори», «Аль-Гарафа» и «Мельбурн Харт». В составе мерсисайдцев Кьюэлл выигрывал Лигу чемпионов (2005), Суперкубок УЕФА (2005), Кубок и Суперкубок Англии (2006).