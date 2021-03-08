Василий Уткин: «Краснодар» — адское разочарование. Проект буксует

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на разгромное поражение «Краснодара» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:6).
«Краснодар», конечно, адское разочарование. Проект буксует», — написал Уткин в своём «твиттере».
«Краснодар», набрав 31 очко в 21-м туре, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Локомотиву», которые провели на один матч меньше. От зоны еврокубков подопечных Мурада Мусаева отделяют шесть очков. «Спартак» (38) располагается на третьей строчке.
14 марта «Краснодар» сыграет с «Тамбовом». Матч 22-го тура чемпионата России пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 16:30 мск.
Видеообзор матча «Спартак» — «Краснодар»:
- 8 марта 2021
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