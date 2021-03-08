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Лоськов: «Локомотив» забил тульскому «Арсеналу» за счёт давления и самоотдачи

Лоськов: «Локомотив» забил тульскому «Арсеналу» за счёт давления и самоотдачи
Футбол / РПЛ 0

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0).

«Поле не позволяло играть в комбинационный футбол, в первом тайме еще соответствовало, а во втором — просто играли вперёд. За счёт давления и самоотдачи мы забили. Игра шла до гола, кто забил первый, тот и выиграл. Все замены усилили игру, благодарны ребятам, что они относятся профессионально к своим обязанностям», — приводит слова Лоськова «Матч ТВ».

«Локомотив», набрав 34 очка, поднялся на седьмое место и теперь уступает «Ростову» по дополнительным показателям. Отставание «железнодорожников» от зоны еврокубков сократилось до трёх очков. «Арсенал» (14) продолжает находиться в зоне вылета, на 15-й строчке.

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