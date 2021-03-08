Арбитр Федотов: Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче «Рубин» — «Зенит».
«После рикошета мяч попал в отставленную Кузяевым руку. Так как он отворачивался, потом был рикошет, после которого мяч пошёл в неестественно отставленную руку, то это 11-метровый удар.
У меня два вопроса: почему игроки «Зенита» сразу побежали к Карасёву спорить и почему так долго сам Карасёв смотрел повтор? Видно, что Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Но телевизор порешал: назначить 11-метровый – правильное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
- 8 марта 2021
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