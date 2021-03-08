Промес и Вильена — в заявке сборной Нидерландов на квалификацию ЧМ — 2022

Сборная Нидерландов на официальном сайте опубликовала заявку на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира — 2022. В список из 31 вызванного игрока вошли полузащитник «Краснодара» Тони де Вильена и нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Главный тренер национальной команды Нидерландов Франк де Бур отметил, что при формировании предварительной заявки учитывался чемпионат Европы U21, который пройдёт с 24 по 31 марта.

«Для развития молодых игроков хорошо проводить матчи в финальной стадии международного турнира. По этой причине я не включил несколько юношей в наш предварительный список, чтобы они могли принять участие в чемпионате Европы с молодёжной командой. Конечно, всегда в приоритете первая команда, но, где это возможно, мы хотим учитывать и юниорские команды», — цитирует де Бура пресс-служба сборной Нидерландов.

Нидерландам предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. В числе соперников сборные Турции, Латвии и Гибралтара.