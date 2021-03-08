Промес и Вильена — в заявке сборной Нидерландов на квалификацию ЧМ — 2022

Сборная Нидерландов на официальном сайте опубликовала заявку на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира — 2022. В список из 31 вызванного игрока вошли полузащитник «Краснодара» Тони де Вильена и нападающий «Спартака» Квинси Промес.
Главный тренер национальной команды Нидерландов Франк де Бур отметил, что при формировании предварительной заявки учитывался чемпионат Европы U21, который пройдёт с 24 по 31 марта.
«Для развития молодых игроков хорошо проводить матчи в финальной стадии международного турнира. По этой причине я не включил несколько юношей в наш предварительный список, чтобы они могли принять участие в чемпионате Европы с молодёжной командой. Конечно, всегда в приоритете первая команда, но, где это возможно, мы хотим учитывать и юниорские команды», — цитирует де Бура пресс-служба сборной Нидерландов.
Нидерландам предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. В числе соперников сборные Турции, Латвии и Гибралтара.
- 8 марта 2021
-
17:48
- 6 марта 2021
-
16:11
-
15:11
- 4 марта 2021
-
18:26
-
11:29
- 23 февраля 2021
-
22:45
- 6 февраля 2021
-
13:04
- 4 февраля 2021
-
14:38
-
14:25
- 8 января 2021
-
22:59
- 29 декабря 2020
-
22:44
- 26 декабря 2020
-
16:19
- 20 декабря 2020
-
11:34
- 19 декабря 2020
-
12:21
- 18 декабря 2020
-
21:23
- 17 декабря 2020
-
19:33
-
19:09
-
18:04
- 10 декабря 2020
-
21:35
-
18:06
- 8 декабря 2020
-
22:22
-
22:07
-
21:56
-
16:57
-
15:43
-
13:50
-
12:56
-
12:51
-
08:30
-
05:58
-
04:45
-
02:55
-
00:51
-
00:09
-
00:07