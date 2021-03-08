Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ницца» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Промес и Вильена — в заявке сборной Нидерландов на квалификацию ЧМ — 2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Промес и Вильена — в заявке сборной Нидерландов на квалификацию ЧМ — 2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Сборная Нидерландов на официальном сайте опубликовала заявку на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира — 2022. В список из 31 вызванного игрока вошли полузащитник «Краснодара» Тони де Вильена и нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Главный тренер национальной команды Нидерландов Франк де Бур отметил, что при формировании предварительной заявки учитывался чемпионат Европы U21, который пройдёт с 24 по 31 марта.

«Для развития молодых игроков хорошо проводить матчи в финальной стадии международного турнира. По этой причине я не включил несколько юношей в наш предварительный список, чтобы они могли принять участие в чемпионате Европы с молодёжной командой. Конечно, всегда в приоритете первая команда, но, где это возможно, мы хотим учитывать и юниорские команды», — цитирует де Бура пресс-служба сборной Нидерландов.

Нидерландам предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. В числе соперников сборные Турции, Латвии и Гибралтара.

Защитник «Байера» Фосу-Менса порвал «кресты» и пропустит Евро-2020
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021