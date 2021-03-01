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Защитник «Байера» Фосу-Менса порвал «кресты» и пропустит Евро-2020

Защитник «Байера» Фосу-Менса порвал «кресты» и пропустит Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0
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Защитник «Байера» Тимоти Фосу-Менса получил серьёзное повреждение, сообщает L’Equipe.

23-летний футболист травмировался в минувшие выходные. По итогам медобследования у него выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена. Восстановление должно занять от шести до девяти месяцев.

Таким образом, Фосу-Менса не поможет сборной Нидерландов на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт этим летом. На групповом этапе соревнований национальной команде предстоит сыграть с Австрией, Украиной и Северной Македонией.

Фосу-Менса перешёл в «Байер» в середине января из «Манчестер Юнайтед». До истечения контракта игрока с «красными дьяволами» оставалось полгода, поэтому немецкому клубу Тимоти обошёлся меньше чем в € 2 млн. За леверкузенцев защитник провёл 6 матчей в Бундеслиге и получил 2 жёлтые карточки.

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