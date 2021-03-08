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«Как же я скучал». Смолов — о первом голе с сентября

«Как же я скучал». Смолов — о первом голе с сентября
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал свой гол в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0). 31-летний нападающий не забивал с конца сентября. В ноябре он получил травму.

«Как же я скучал», — написал Смолов в истории своего «инстаграма».

Напомним, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:3.

«Локомотив», набрав 34 очка, поднялся на седьмое место и теперь уступает «Ростову» по дополнительным показателям. Отставание «железнодорожников» от зоны еврокубков сократилось до трёх очков. «Арсенал» (14) продолжает находиться в зоне вылета, на 15-м месте.

Гол Смолова помог «Локомотиву» разгромить тульский «Арсенал» в матче РПЛ
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