Шандор Варга: работаю с Ребровым 25 лет, московский ЦСКА с ним не контактировал

Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы действующего главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, прокомментировал информацию СМИ об интересе к украинскому специалисту со стороны московского ЦСКА.
«Я абсолютно не удивлен таким разговорам в Москве, потому что «Ференцварош» обыгрывал московский ЦСКА на его поле. Тогда это была сенсация, потому что перед этим ЦСКА обыгрывал «Реал». Но могу сказать, что я 25 лет являюсь агентом Сергея Реброва, оформил с ним порядка 9-10 контрактов, но контактов или переговоров с представителями московского ЦСКА у нас не было.
Сейчас у Сергея действующий контракт с «Ференцварошем», в Будапеште его очень ценят и уважают. Команда может стать чемпионом третий раз кряду, такого не было в истории местного футбола 117 лет.
Принял бы Ребров предложение россиян на фоне плохих отношений двух стран? Конечно, лучше об этом спросить у него самого. Но обидно, что сейчас такие вопросы рассматриваются под этим углом, ведь у меня тоже много друзей в Москве и России. Хотелось бы, чтобы спорт объединял. Политики всё всегда хотят испортить, а спортсмены объединяют страны», — рассказал Варга изданию Meta-ratings.com.ua.
- 8 марта 2021
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