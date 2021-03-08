Семак: третий матч — куча спорных моментов. Одни спорные, другие однозначно ошибочные

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак прокомментировал проигрыш в матче с «Рубином» (1:2).
«Сложно сразу после игры говорить, в чём причина. Пропускаем и не забиваем — это главная причина. Конечно, два раза перешли центр поля — и пропустить? Конечно, обидно. Но ничего страшного. В обоих таймах опять создали много моментов, как и с «Ростовом». Создаём много, а забиваем недостаточно для победы. Очень обидная потеря очков вновь — в обоих матчах смотримся лучше, создаём больше, а результата нет. Будем работать, чтобы в следующий раз результат был другим.
Пенальти за руку Кузяева? Третья игра, куча спорных моментов. На Кубке необоснованный пенальти, отсутствие пенальти в следующей игре, сегодня пенальти. Все моменты достаточно спорные, но не мне их разбирать. Не то что спорные. Какие-то спорные, а какие-то однозначно ошибочные. Но это не наше дело. Наше дело — играть, а судейство в этих матчах пусть оценивают те, кому это положено», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
- 8 марта 2021
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