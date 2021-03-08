Слуцкий: если бы мы в такой ситуации не позволили «Зениту» ничего создать — играли бы в ЛЧ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча и дал оценку действий своей команды.

«Благодарен футболистам, что выдержали такую тяжелую игру за счёт характера. Понятно, что поле обеим командам мешало. Нельзя не выделить супергол Макарова и сейв Дюпина. За время моей работы это его первый сейв с пенальти.

Если бы в нашей ситуации мы бы не позволили сопернику ничего создать, то нам надо было бы играть в Лиге чемпионов. Понятно, что у «Зенита» были моменты. Доволен всем сегодня. Можно до посинения говорить, что не получилось. Но когда такой высокий эмоциональный фон, комплексно шикарная атмосфера, то у тебя превалируют хорошие настроения.

Не готов оценивать эпизоды с пенальти, ибо я их ещё не видел. Все остальные моменты вопросов у меня не вызвали. Футболисты сыграли на непрофильных позициях так, как могли. Ожидания не были сверхзавышенными. Я доволен», — сказал Слуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Рубин» в 21 матче набрал 34 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (42) — на 1-м месте.