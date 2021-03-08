Слуцкий: у нас на базе поле значительно лучше, чем на стадионе

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил качество поля на стадионе, а также рассказал о травмированных игроках.

«В Турцию больше не вернёмся для подготовки. На базе у нас поле, которое позволяет хоть как-то тренироваться. Оно значительно лучше, чем тут. Но сейчас везде плохие поля. Зима никуда не ушла из России.

На следующую игру вернутся Бегич, Шатов, Абильгор. Посмотрим, как себя чувствует Мусаев. Пока его не видел, увезли на снимок. Костюков большой молодец, против таких двух нападающих тяжело вести борьбу. Молодец, тем более играл с листа», — сказал Слуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Рубин» в 21 матче набрал 34 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.