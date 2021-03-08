Невероятный гол Смолова — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Локомотив»

В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал «Локомотив». Матч прошёл на стадионе «Арсенал» в Туле и завершился со счётом 0:3.

Командам не удавалось открыть счёт вплоть до середины второго тайма. На 71-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд благодаря голу нападающего Фёдора Смолова, для которого эта встреча стала первой за четыре месяца. Спустя всего четыре минуты гости удвоили преимущество усилиями защитника Мурило. На 85-й минуте форвард московской команды Рифат Жемалетдинов довёл счёт до разгромного.



«Локомотив», набрав 34 очка, поднялся на седьмое место и теперь уступает «Ростову» по дополнительным показателям. Отставание «железнодорожников» от зоны еврокубков сократилось до трёх очков. «Арсенал» (14) продолжает находиться в зоне вылета, на 15-й строчке.