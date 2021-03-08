«Гётеборг» объявил о подписании Гамшика
Полузащитник Марек Гамшик стал игроком шведского «Гётеборга», сообщает пресс-служба клуба.
33-летний футболист подписал контракт с «Гётеборгом» до 30 августа.
Сообщалось, что Гамшик может перейти в московский «Локомотив» или ЦСКА. В услугах Гамшика были лично заинтересованы главный тренер «Локомотива» Марко Николич и генеральный директор клуба Владимир Леонченко.
Игроком «Далянь Ифан» Гамшик стал год назад. По сообщениям СМИ, «Наполи» получил за своего лидера € 20 млн. В минувшем сезоне чемпионата Китая Марек провёл 14 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Словацкий футболист выступал за «Наполи» с 2007 года. Он является рекордсменом неаполитанского клуба по количеству проведённых матчей и забитых мячей.
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