Виктор Вальдес близок к возвращению в «Барселону»

Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес, ныне тренирующий команду третьего дивизиона чемпионата Испании «Орту», с большой долей вероятности вернётся в стан сине-гранатовых. Новоиспечённый президент каталонского клуба Жоан Лапорта лично выступает инициатором возвращения Вальдеса, сообщает инсайдер Николо Скира в «Твиттере».
Лапорта готов предоставить Вальдесу в «Барселоне» должность тренера вратарей. Сам Виктор положительно смотрит на перспективу возвращения в структуру сине-гранатовых.
Лапорта и Вальдес — близкие друзья. Жоан вместе с супругой присутствовали на свадьбе Виктора в 2017 году.
В 2019 году Вальдес возглавил молодёжный состав «Барселоны», однако был уволен спустя три месяца после назначения.
Виктор является воспитанником «Барселоны», в систему которой попал в 1995 году. За главную команду сине-гранатовых голкипер выступал с 2000 по 2014 год и за это время успел завоевать с ней 21 трофей. После ухода из клуба он играл за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро», а в 2019 году завершил карьеру.
- 8 марта 2021
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