«Вест Хэм» — «Лидс»: Лингард не реализовал пенальти, но исправился на добивании. Видео

На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит заключительный матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Идёт 29-я минута встречи, счёт 2:0 в пользу хозяев.



На 20-й минуте защитник «павлинов» Люк Эйлинг нарушил правила в своей штрафной, свалив полузащитника «Вест Хэма» Джесси Лингарда, за что судья незамедлительно назначил пенальти. Вратарь гостей Иллан Меслье угадал направление одиннадцатиметрового удара, но первым на добивание успел именно Лингард и переправил мяч в ворота.

Видео гола Джесси Лингарда

Подопечные Марсело Бьельсы в 26 матчах набрали 35 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (45) — на 7-м месте.



Матч первого круга «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» состоялся 11 декабря 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 2:1.