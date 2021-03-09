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Василий Уткин: «Спартаку» симпатизирую, «Зенит» не люблю, ЦСКА — по фигу

Василий Уткин: «Спартаку» симпатизирую, «Зенит» не люблю, ЦСКА — по фигу
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер и экс-комментатор Василий Уткин подвёл итоги 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

«В смысле эмоций для меня тур счастливейший. Выиграл «Спартак», которому я симпатизирую. Проиграл «Зенит», который я не люблю. ЦСКА — по фигу. Талалаеву прилетела ответка за его идиотские слова после игры с «Динамо». Не люблю Талалаева, честное слово. Балабол.

Товарищ мой, Федя Смолов, забил очень красивый гол и вообще удачно вписался в игру «Локомотива» после травмы. В этом смысле тур для меня очень веселый, радостный. И даже победы «Динамо» в последнее время меня стали радовать.

Наступает моя любимая ситуация, когда чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. Сейчас крайне важны будут потери очков», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

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