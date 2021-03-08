Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» сохраняет лидерство, но подпускает к себе ЦСКА и «Спартак»

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 21-го тура.

Первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 42 очка. Но поражение в матче с «Рубином» (1:2) сокращает отрыв сине-бело-голубых от преследователей. Так, второе место занимает ЦСКА, в активе которого 40 очков. Замыкает тройку лидеров «Спартак» (38), разгромивший в последнем матче «Краснодар» (6:1).

4-е место занимает «Сочи» (37), сыгравший вничью с «Ростовом» (0:0). Пятое место — московское «Динамо» (36), которое обыграло обескровленный «Тамбов» (2:0). Шестое, седьмое и восьмое места занимают «Локомотив», «Ростов» и «Рубин» соответственно. Клубы набрали по 34 очка, их разделяет лишь разница забитых и пропущенных голов. «Краснодар» (31) оказался неожиданно низко — на девятом месте. Десятое место — «Химки» (29).

На 11-м месте располагается «Ахмат» (26). 12-й — «Урал» (23). В зоне переходных матчей находятся «Ротор» (18) и «Уфа» (14). В зоне вылета — «Арсенал» (14) и «Тамбов» (13).

Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021 от «Чемпионата»