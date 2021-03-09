Пирло ответил на вопрос о своём будущем, в случае вылета от «Порту» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло выразил мнение о своём будущем, в случае неудачного исхода ответной игры с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Зависит ли моё будущее в «Ювентусе» от встречи с «Порту»? Если бы я так думал, меня бы здесь не было. Я знаю, что это важная игра, но я сосредотачиваюсь на каждом матче последовательно. Клуб будет решать моё будущее в зависимости от результатов.
Я работаю изо дня в день, я знаю свои цели и проект клуба», — цитирует Пирло Goal.
Напомним, что в первом матче, который проходил в Порту (Португалия), «Ювентус» уступил «Порту» со счётом 2:1. Ответная игра состоится во вторник, 9 марта на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине (Италия). Начало — 23:00 мск.
Пирло рассказал, почему предоставил Роналду отдых в матче с «Лацио»
Рекомендуем вам
- 9 марта 2021
-
02:25
-
02:10
-
01:54
-
01:27
-
00:55
-
00:53
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:24
-
00:22
-
00:08
- 8 марта 2021
-
23:54
-
23:46
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:23
-
22:22
-
22:13
-
22:05
-
22:03
-
21:54
-
21:54
-
21:52
-
21:30
-
21:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам