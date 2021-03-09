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Пирло ответил на вопрос о своём будущем, в случае вылета от «Порту» в Лиге чемпионов

Пирло ответил на вопрос о своём будущем, в случае вылета от «Порту» в Лиге чемпионов
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло выразил мнение о своём будущем, в случае неудачного исхода ответной игры с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Зависит ли моё будущее в «Ювентусе» от встречи с «Порту»? Если бы я так думал, меня бы здесь не было. Я знаю, что это важная игра, но я сосредотачиваюсь на каждом матче последовательно. Клуб будет решать моё будущее в зависимости от результатов.

Я работаю изо дня в день, я знаю свои цели и проект клуба», — цитирует Пирло Goal.

Напомним, что в первом матче, который проходил в Порту (Португалия), «Ювентус» уступил «Порту» со счётом 2:1. Ответная игра состоится во вторник, 9 марта на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине (Италия). Начало — 23:00 мск.

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