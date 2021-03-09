Томас Тухель установил историческое тренерское достижение в АПЛ
Главный тренер «Челси» Томас Тухель по итогам встречи 27-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:0) установил историческое достижение для тренеров этого турнира, сообщает ESPN в «Твиттере».
47-летний немецкий специалист стал первым главным тренером в истории лиги, чья команда не пропускала мячей на своём поле в пяти дебютных матчах менеджера.
Напомним, что Томас Тухель возглавил «Челси» 26 января этого года. С тех пор «Челси» под его руководством провёл 9 встреч в чемпионате Англии, в которых одержал 6 побед и 3 раза сыграл вничью.
«Челси» набрал в 28 матчах 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (46) — на пятом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.
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