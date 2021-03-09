Гари Невилл – о «Ливерпуле»: это не провал, это крах

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне репортёр Sky Sports Гари Невилл высказался о текущих результатах «Ливерпуля» и предположил, что ожидает команду в ближайшем будущем.
«Ливерпуль» действительно плох. Я имею в виду, что он очень плох, учитывая, насколько он был хорош. Нам всем нравятся разные стили футбола, и если вы попросите выбрать между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» за последние три года, я всегда выберу «Ливерпуль».
«Красные» были выдающимися и достигли невероятных высот. Было допустимо, что они немного провалятся, тогда бы я говорил о них помягче. В «Манчестер Юнайтед» мы бы никогда не допустили такого провала на четвёртый год существования в одном составе, но у «Ливерпуля» не провал – это крах. В данный момент у них всё печально во всех смыслах.
Кажется, что они потеряли абсолютно всё, что у них было. Их скорость игры, их уверенность, то, как трудно было играть на «Энфилде», решимость, способность побеждать, когда они не играли хорошо — в данный момент ничего нет. Я не знаю, как им это вернуть, кроме как дойти до конца сезона. Они будут бороться за попадание в четвёрку — они всё ещё могут, но им действительно придётся бороться. Потому что настроение в раздевалке у них сейчас должно быть очень плохим, из них выброшена уверенность.
Я уверен, что у них нет паники, уверен, что у Юргена Клоппа есть опыт и квалификация, и он узнает, что ему нужно, чтобы довести команду до конца сезона. Ему необходим финиш сезона. После этого ему придётся перегруппироваться. Но потом будет чемпионат Европы и довольно скорый старт нового сезона. Его игроки не смогут много отдохнуть», — сказал Невилл в своём подкасте на Sky Sports.
«Ливерпуль» потерпел шесть домашних поражений в Премьер-лиге подряд, хотя до этого не проигрывал на протяжении 68 игр в АПЛ на «Энфилд Роуд». После проигрыша «Фулхэму» в воскресенье действующий чемпион Англии опустился на 8-е место в таблице.
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