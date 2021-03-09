Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Дортмунд» — «Севилья». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-селекционер «Краснодара»: лидером команды Сулейманов никогда не станет, это очевидно

Экс-селекционер «Краснодара»: лидером команды Сулейманов никогда не станет, это очевидно
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший селекционер «Краснодара» Николай Горохов поделился мнением о роли нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в команде.

«Лидером «Краснодара» он никогда не станет, это уже очевидно. Если останется в команде, то будет игроком обоймы. Уровень мастерства не позволяет сделать большего.

Шапи — хороший игрок, с узнаваемым стилем, сейчас неплохо действует, у него три гола в последних пяти матчах чемпионата. Ему надо дальше пахать, работать, держать себя в тонусе, но ждать от него сумасшедших действий и выхода на топ-уровень вряд ли можно», — приводятся слова Горохова на сайте телеканала «Матч».

Сулейманов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду клуба выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 4 гола.

Уволят ли Мусаева после 1:6 от «Спартака»? «Краснодар» ответил критикам ярким заявлением
Главного тренера «быков» не в первый раз призывают уйти в отставку.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021