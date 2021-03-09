Экс-селекционер «Краснодара»: лидером команды Сулейманов никогда не станет, это очевидно

Бывший селекционер «Краснодара» Николай Горохов поделился мнением о роли нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в команде.



«Лидером «Краснодара» он никогда не станет, это уже очевидно. Если останется в команде, то будет игроком обоймы. Уровень мастерства не позволяет сделать большего.



Шапи — хороший игрок, с узнаваемым стилем, сейчас неплохо действует, у него три гола в последних пяти матчах чемпионата. Ему надо дальше пахать, работать, держать себя в тонусе, но ждать от него сумасшедших действий и выхода на топ-уровень вряд ли можно», — приводятся слова Горохова на сайте телеканала «Матч».



Сулейманов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду клуба выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 4 гола.

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