Экс-тренер вратарей ЦСКА: у Акинфеева было подозрение на коронавирус

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о состоянии здоровья голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева.

«Я спросил Акинфеева: «Как ты?». Игорь мне ответил, что всё нормально. Сказал, что было подозрение на коронавирус. А дальше надо спрашивать у врачей, в какой степени, что именно. Сейчас любая температура, любой насморк — подозрение на коронавирус.

Готов ли он выйти на поле? Он всегда был готов и быстро восстанавливался от травм. Настоящий профессионал. Что касается перспектив Помазуна, то, видимо, была договорённость, что Илья вернётся в случае форс-мажора. Илья понимал, что он сядет на скамейку, когда Акинфеев снова сможет играть», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.