Жуков: если бы Лёв возглавил «Спартак», было бы здорово

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился мнением по поводу возможной смены тренера в московском «Спартаке». Глава ОКР считает, что красно-белым нужно назначить на пост наставника либо своего бывшего игрока, либо специалиста с мировым именем.

«Я остаюсь при своём мнении, что «Спартаку» нужно как можно скорее определиться с тренером. Это совершенно неправильное решение — оставлять Тедеско, который уйдёт через несколько месяцев. Просто будет потерян и следующий сезон. У команды нет поставленной игры, всё на эмоциях. Надо найти нового тренера, хорошо, если это будет спартаковец. Например, Валерий Карпин или Дмитрий Парфёнов.

Карпин неплохо себя проявил в «Ростове». Работу Парфёнова по «Арсеналу» оценивать не нужно, он уже доказал свою состоятельность в «Тосно» и «Урале». В «Спартаке» уже сейчас должен работать человек, который заложит фундамент на следующий сезон. Если же это будет не спартаковец, то хорошо бы найти человека с мировым именем. Например, Йоахим Лёв, вот это было бы совсем здорово», — приводит слова Жукова «Р-Спорт».

Напомним, главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет свой пост по окончании чемпионата Европы, который пройдёт этим летом.