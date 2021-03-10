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«Боруссия» Д — «Севилья»: Холанд реализовал пенальти и оформил дубль

«Боруссия» Д — «Севилья»: Холанд реализовал пенальти и оформил дубль
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимает «Севилью». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. К 55-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 54-й минуте норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль, успешно реализовав пенальти.

Встречу обслуживает бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистенты — Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Арда Кердешлер.

Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Дортмундская «Боруссия» заняла первое место в группе F. «Севилья» заняла второе место в турнирной таблице группы Е, уступив лондонскому «Челси»

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