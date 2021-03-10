«Порту» и «Ювентус» обменялись голами в дополнительное время матча 1/8 финала ЛЧ

На 115-й минуте гол прямым ударом со штрафного забил полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра. Но уже на 117-й минуте Адриен Рабьо ответил свои голом.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Порту».



Матч проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Бас Нейхейс.



Первая встреча завершилась неожиданной победой португальской команды со счётом 2:1. На пути к плей-офф «Ювентус» занял первое место в группе G. «Порту» занял второе место в турнирной таблице группы С, уступив «Манчестер Сити».