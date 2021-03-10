Андреа Пирло прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал вылет своей команды на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это игра и такое случается. Для меня это первый раз, это плохо, но мы должны засучивать рукава, зная, что сейчас только март, и у нас есть молодые игроки, которые растут с каждым матчем и прилагают все усилия. Я предпочёл бы остаться в Лиге чемпионов. Однако теперь, когда мы оказались в такой ситуации, мы можем поработать над различными аспектами тренировок, на которые у нас пока не было времени в этом сезоне, и попытаться улучшить их», — приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.