Вилков: самый неприятный из футболистов – Вернблум из ЦСКА

Футбольный судья Михаил Вилков ответил на вопрос о том, кто для него является самым неприятным футболистом.

«Мы готовимся к играм, анализируем, знаем практически всех футболистов, кроме, может быть, новичков. Знаем, от кого и что ожидать, да и на предматчевом инструктаже обсуждаем, что вот этот может вынести, второй с локоточками играет, а третий постоянно разговаривает. Самый неприятный из футболистов был Вернблум из ЦСКА — это реально жди беды. Даже в простой игре мог поджечь, поругаться с судьёй, завести какой-нибудь конфликт, засадить как следует — очень проблемный человек для арбитра», — сказал Вилков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

Понтус Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. За это время он провёл в московском клубе более 160 матчей и забил 17 мячей. В составе ЦСКА швед стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.