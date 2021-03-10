Вилков: у нас есть шутка: Лапочкин поехал судить «Спартак» – значит они не проиграют

Футбольный арбитр Михаил Вилков рассказал, как судьи подшучивают между собой
«Ситуация сложилась так, что мне приходится постоянно судить Питер и Москву. Тот факт, что при мне «Зенит» побеждает — это обыкновенное стечение обстоятельств. Есть и другой пример: «Спартак», например, не проигрывает, если матч обслуживает Серёга Лапочкин. А он, между прочим, из Санкт-Петербурга. Какие могут быть вопросы? У нас даже шутка есть: Лапочкин поехал судить «Спартак», значит, сегодня они не проиграют. В этом не нужно искать подвоха и заговора. У меня с условной «Уфой» могут быть плохие статистические отношения. Но, опять же, на клубы из регионов меньше внимания», — сказал Вилков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
В ноябре прошлого года Вилков был исключён из списка судей РПЛ. Он обслуживал скандальный матч «Краснодара» с «Рубином» (3:1). Вилков также признался, что ввёл в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета РФС при рассмотрении жалобы «Рубина». После этого апелляционный комитет попросил союз применить санкции к арбитру.
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