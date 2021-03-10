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«ПСЖ» продолжит попытки подписать Месси летом

«ПСЖ» продолжит попытки подписать Месси летом
Футбол / Франция 0

Французский «Пари Сен-Жермен» всё ещё планирует подписать аргентинского игрока «Барселоны» Лионеля Месси в летнее трансферное окно. Об этом сообщает As.

По информации источника, французский клуб продолжают интересоваться Месси, несмотря на то, что у ставшего президентом каталонского клуба Жоана Лапорты и Месси хорошие отношения. Ранее сообщалось, что Лапорта не хочет отпускать футболиста в другой клуб и намерен сделать всё, чтобы уговорить его остаться в команде.

В феврале Лионель Месси появился в форме «ПСЖ» на обложке журнала France Football. Также в феврале СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны «Манчестер Сити».

10 марта «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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