«ПСЖ» продолжит попытки подписать Месси летом
Французский «Пари Сен-Жермен» всё ещё планирует подписать аргентинского игрока «Барселоны» Лионеля Месси в летнее трансферное окно. Об этом сообщает As.
По информации источника, французский клуб продолжают интересоваться Месси, несмотря на то, что у ставшего президентом каталонского клуба Жоана Лапорты и Месси хорошие отношения. Ранее сообщалось, что Лапорта не хочет отпускать футболиста в другой клуб и намерен сделать всё, чтобы уговорить его остаться в команде.
В феврале Лионель Месси появился в форме «ПСЖ» на обложке журнала France Football. Также в феврале СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны «Манчестер Сити».
10 марта «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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