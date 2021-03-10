Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Судья Вилков: иногда комментаторы поджигают тему, которая выеденного яйца не стоит

Судья Вилков: иногда комментаторы поджигают тему, которая выеденного яйца не стоит
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Судья Михаил Вилков высказался о претензиях к судейству со стороны футбольных комментаторов.

«Мне кажется, комментировать и рассуждать о судействе должны люди, которые разбираются и знают элементарные правила. А получается так, что любой человек, который толком даже в футбол не играл, обсуждает судейство. Иногда они вовсе не стесняются в выражениях.

Футбольным комментаторам, например, проводят семинары, объясняют тонкости работы ВАР, правила игры рукой, рассказывают новшества, трактовки. Иногда смотришь телевизор и удивляешься, что на ровном месте комментатор поджигает тему, которая выеденного яйца не стоит. Затем эту тему подхватывают другие журналисты и получается такой большой ком», — сказал Вилков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

«Фанаты «Спартака» хотели выкинуть меня из самолёта». Редкое интервью с судьёй Вилковым
Почему он так часто судит «Зенит» и не судит в Европе?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021