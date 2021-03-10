Судья Вилков: иногда комментаторы поджигают тему, которая выеденного яйца не стоит

Судья Михаил Вилков высказался о претензиях к судейству со стороны футбольных комментаторов.
«Мне кажется, комментировать и рассуждать о судействе должны люди, которые разбираются и знают элементарные правила. А получается так, что любой человек, который толком даже в футбол не играл, обсуждает судейство. Иногда они вовсе не стесняются в выражениях.
Футбольным комментаторам, например, проводят семинары, объясняют тонкости работы ВАР, правила игры рукой, рассказывают новшества, трактовки. Иногда смотришь телевизор и удивляешься, что на ровном месте комментатор поджигает тему, которая выеденного яйца не стоит. Затем эту тему подхватывают другие журналисты и получается такой большой ком», — сказал Вилков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
- 10 марта 2021
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