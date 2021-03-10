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Автор дубля в ворота «Ювентуса»: проход «Порту» — повод для гордости для всей Португалии

Автор дубля в ворота «Ювентуса»: проход «Порту» — повод для гордости для всей Португалии
Футбол / Лига чемпионов 0
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Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам ответного матча 1/8 финала с «Ювентусом» (2:3 ДВ), в котором он оформил дубль.

Напомним, в первой встрече «драконы» одолели соперника со счётом 2:1 и в следующий раунд прошли благодаря правилу выездного гола.

«Два гола в Турине — это уникальные эмоции. Мы невероятно рады выходу в четвертьфинал. Очевидно, что мы заслужили этот результат. Думаю, это повод для гордости для клуба и всей нашей страны. Пришлось здорово поработать, часто мы оборонялись всей командой, но всё время искали шанс забить. Мы на седьмом небе от счастья! Это награда для всей команды. Мы заслужили её за всё, что сделали сегодня, и за все трудности, с которыми пришлось столкнуться по ходу сезона», — приводит слова Оливейры пресс-служба УЕФА.

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