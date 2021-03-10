Стивен Джеррард: болельщики «Ливерпуля» не хотят, чтобы я возглавил команду

Легендарный футболист «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард ответил на вопрос о потенциальном назначении на пост наставника родной команды.



«Болельщики «Ливерпуля» не хотят, чтобы я возглавил команду. Они хотят, чтобы тренером оставался Юрген Клопп, и я полностью их в этом поддерживаю. Вы бы только знали, как мы его любим.



Мы не должны говорить об этом, потому что «Ливерпулем» сейчас руководит один из лучших тренеров. Я люблю Клоппа и надеюсь, что он останется в клубе ещё на много лет. Я работаю в «Рейнджерс», счастлив своей ролью и не думаю, что такие разговоры помогают. «Ливерпуль» — мой клуб. Мечтаю ли однажды возглавить эту команду? Да, это моя мечта, но не сейчас. К тому же никто не знает, буду ли я достаточно хорош для этой работы. И кто сказал, что владельцы выберут именно меня? В мире полно тренеров. В первую очередь надо уважать Юргена, который проделал невероятную работу. Давайте его поддержим», — цитирует Джеррарда Liverpool Echo со ссылкой на ITV News.

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