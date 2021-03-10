Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Стивен Джеррард: болельщики «Ливерпуля» не хотят, чтобы я возглавил команду

Стивен Джеррард: болельщики «Ливерпуля» не хотят, чтобы я возглавил команду
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Легендарный футболист «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард ответил на вопрос о потенциальном назначении на пост наставника родной команды.

«Болельщики «Ливерпуля» не хотят, чтобы я возглавил команду. Они хотят, чтобы тренером оставался Юрген Клопп, и я полностью их в этом поддерживаю. Вы бы только знали, как мы его любим.

Мы не должны говорить об этом, потому что «Ливерпулем» сейчас руководит один из лучших тренеров. Я люблю Клоппа и надеюсь, что он останется в клубе ещё на много лет. Я работаю в «Рейнджерс», счастлив своей ролью и не думаю, что такие разговоры помогают. «Ливерпуль» — мой клуб. Мечтаю ли однажды возглавить эту команду? Да, это моя мечта, но не сейчас. К тому же никто не знает, буду ли я достаточно хорош для этой работы. И кто сказал, что владельцы выберут именно меня? В мире полно тренеров. В первую очередь надо уважать Юргена, который проделал невероятную работу. Давайте его поддержим», — цитирует Джеррарда Liverpool Echo со ссылкой на ITV News.

Клопп: не стану главным тренером сборной Германии ни летом, ни после лета
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021