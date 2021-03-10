«Спартак» обратился в КДК по поводу жёлтой карточки Жиго

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что комитет получил обращение от «Спартака» по поводу жёлтой карточки, которая была показана защитнику Самуэлю Жиго в матче с «Краснодаром» (6:1).



«Мы получили письмо от «Спартака» ещё вчера. В соответствии с регламентом мы направили его в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) для дачи заключения по данному вопросу. Завтра пройдёт заседание, ждём заключения ЭСК и, если мы его получим, примем решение», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил жёлтую карточку. Это предупреждение стало для француза четвёртым в сезоне. Таким образом, он пропустит матч 22-го тура РПЛ, в котором красно-белым предстоит встретиться с московским «Динамо».