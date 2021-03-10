«Локомотив» уволил 23 сотрудника за фотографию в соцсетях

Московский «Локомотив» покинули более 20 человек, среди которых сотрудники отдела маркетинга, пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента, сообщают источники «Чемпионата».
Причиной увольнения стала фотография, выложенная одним из сотрудников в соцсетях. На снимке 23 сотрудника клуба позируют в футболке с нецензурной надписью — фразой бывшего директора по внутренним коммуникациям «Локомотива» Николая Комарова, уволенного около недели назад. Все сотрудники, попавшие на фото, были вынуждены написать заявления об увольнении по собственному желанию.
В декабре пост генерального директора «Локомотива» покинул Василий Кикнадзе. Также из клуба ушёл председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Новым генеральным директором «Локомотива» стал Владимир Леонченко.
- 10 марта 2021
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