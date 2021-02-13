Леонченко: если бы дело было в знакомствах, серьёзное назначение получил бы гораздо раньше

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос, связано ли его назначение в клуб с президентом «Росича» Аркадием Дворковичем.



«Когда поступило предложение из «Локомотива», ушёл со всех других должностей. Но «Росич» продолжает жить и развиваться. Главным тренером там остался известный в прошлом футболист Марат Махмутов, который с 2012 года был там моим помощником.



Я был не только тренером, но и директором этого клуба. Тренировал с 2007-го, директорскую должность занял в 2011-м. Отсюда и ответ. Да, я со многими знаком, но назначение в «Локомотив» точно не связано с тем, что руководил «Росичем». По этой логике, назначение подобного уровня я получил бы гораздо раньше. А связано оно, думаю, с моими профессиональными качествами.



«Росич» создавался в 1990-е, когда президентом страны был Борис Ельцин. Идея заключалась в том, чтобы люди, которые входят в правительство, не просто вместе играли в футбол, но и занимались развитием и популяризацией спорта в целом. Долгое время президентом клуба является Аркадий Дворкович. У «Росича» есть и много благотворительных проектов, в которых клуб задействовал политиков, бизнесменов, известных спортсменов, актеров», — цитирует Леонченко «Спорт-экспресс».

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