Леонченко: если бы дело было в знакомствах, серьёзное назначение получил бы гораздо раньше

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос, связано ли его назначение в клуб с президентом «Росича» Аркадием Дворковичем.
«Когда поступило предложение из «Локомотива», ушёл со всех других должностей. Но «Росич» продолжает жить и развиваться. Главным тренером там остался известный в прошлом футболист Марат Махмутов, который с 2012 года был там моим помощником.
Я был не только тренером, но и директором этого клуба. Тренировал с 2007-го, директорскую должность занял в 2011-м. Отсюда и ответ. Да, я со многими знаком, но назначение в «Локомотив» точно не связано с тем, что руководил «Росичем». По этой логике, назначение подобного уровня я получил бы гораздо раньше. А связано оно, думаю, с моими профессиональными качествами.
«Росич» создавался в 1990-е, когда президентом страны был Борис Ельцин. Идея заключалась в том, чтобы люди, которые входят в правительство, не просто вместе играли в футбол, но и занимались развитием и популяризацией спорта в целом. Долгое время президентом клуба является Аркадий Дворкович. У «Росича» есть и много благотворительных проектов, в которых клуб задействовал политиков, бизнесменов, известных спортсменов, актеров», — цитирует Леонченко «Спорт-экспресс».
- 13 февраля 2021
-
10:59
-
10:46
-
10:25
-
10:17
-
10:13
-
09:56
-
09:54
-
09:30
-
09:25
-
08:32
-
08:05
-
07:53
-
06:03
-
04:56
-
04:24
-
04:04
-
03:47
-
03:27
-
03:04
-
02:34
-
02:14
-
00:53
-
00:50
-
00:40
-
00:25
-
00:10
- 12 февраля 2021
-
23:51
-
23:48
-
23:28
-
23:10
-
23:09
-
22:36
-
22:25
-
22:17
-
22:09