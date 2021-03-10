Стадион «Маракана» переименуют в честь Пеле

Стадион «Маракана», расположенный в Рио-де-Жанейро, будет переименован в честь легендарного бразильского футболиста Пеле, сообщает Sky Sports.



По информации источника, стадион получит название «Эдсон Арантис до Насименто – Король Пеле». Такое решение было принято законодательными органами Рио-де-Жанейро после голосования, которое состоялось вчера, 9 марта. Сообщается, что спортивный комплекс вокруг стадиона сохранит прежнее название. Стадион «Маракана» был открыт в 1950 году.

Пеле выступал за сборную Бразилии с 1957 по 1971 год. В составе национальной команды Пеле трижды становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970). Бразилец является единственным футболистом в мире, которому удалось выиграть три мундиаля.