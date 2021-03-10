Кевин Де Брёйне открыл счёт в матче «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Видео

В Манчестер на стадионе «Этихад» проходит вынесенный матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Идёт 28-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.
На 15-й минуте Александр Зинченко с левого края влетел в штрафную и сделал передачу в центр, голкипер гостей Алекс Маккарти среагировал на удар Филипа Фодена в упор, но первым на добивании оказался Кевин Де Брёйне и с близкого расстояния переправил мяч в ворота.
Это четвёртый гол 29-летнего бельгийца в нынешнем сезоне АПЛ.
«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (33) — на 14-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.
Матч первого круга «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» состоялся 19 декабря 2020 года и завершился победой «горожан» со счётом 1:0.
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