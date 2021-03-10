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Хавбек «Динамо» Москвичёв: хотелось бы перенять у Тьяго Силвы умение руководить игрой

Хавбек «Динамо» Москвичёв: хотелось бы перенять у Тьяго Силвы умение руководить игрой
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Динамо» Владимир Москвичёв рассказал, что его любимым футболистом является Тьяго Силва.

«Мне безумно нравится его концентрация. Когда на него смотришь, то видишь какое-то внутреннее спокойствие. Он всегда выходит и полностью отдаётся на поле, успевает всем подсказывать и руководить игрой. Мне бы хотелось это у него перенять и развиваться в этом плане.

Знаю ли о его истории в «Динамо»? Да, знаю, что пробыл здесь недолго — приехал и заболел. К счастью, всё обошлось и закончилось для него хорошо.

Из центральных полузащитников очень нравится Киммих из «Баварии»! До него на этой позиции играл Алькантара, за которым я тоже с удовольствием следил. Ещё здорово смотрится Горетцка — и опорную зону закрывает, и впереди качественно работает. Из команд сейчас моими фаворитами являются «Манчестер Сити» и «Бавария». Стараюсь смотреть все их матчи», — приводит слова Москвичёва пресс-служба «Динамо».

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