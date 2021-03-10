Марез ударом в притирку со штангой наказал «Саутгемптон» за ошибку на своей половине поля

В Манчестер на стадионе «Этихад» проходит вынесенный матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». После первого тайма счёт 3:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



Хозяева второй раз в матче вышли вперёд на 40-й минуте. Грубейшую ошибку на своей половине поля допустил нападающий гостей Че Адамс, который решил сделать поперечный пас с правого на левый фланг и по сути выложил мяч точно на ногу Рияда Мареза. Алжирец дошёл до штрафной и на исполнение аккуратно пробил в дальний нижний угол.

Видео гола Рияда Мареза

Это восьмой гол 30-летнего вингера в нынешнем розыгрыше АПЛ.



«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (33) — на 14-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.



Матч первого круга «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» состоялся 19 декабря 2020 года и завершился победой «горожан» со счётом 1:0.