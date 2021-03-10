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Томас Парти: травмы — часть моей адаптации в «Арсенале». Скоро я покажу, на что способен

Томас Парти: травмы — часть моей адаптации в «Арсенале». Скоро я покажу, на что способен
Футбол / Англия 0
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти рассказал о процессе акклиматизации в новой команде.

«В этом сезоне у меня было несколько матчей, когда я смог показать свой уровень на 100%. Я думаю, что в домашней встрече с „Манчестер Юнайтед“ и на выезде с „Вулверхэмптоном“ я смог показать свой футбол. Из-за малого количества матчей и тренировок я считаю, что сейчас мне необходимо продолжать работать, продолжать пытаться снова вернуться к своей лучшей форме.

Поначалу мне было непросто привыкнуть к тому, как играет моя новая команда, но это часть игры. Во многом мне мешали и мешают травмы. Никогда не узнаешь заранее, когда и где ты получишь травму. Я делаю всю необходимую от меня работу и стараюсь быть уверенным в своих силах.

Я думаю, что травмы — это часть моей адаптации в Англии. Сейчас я чувствую себя хорошо, делаю всю необходимую работу, чтобы набрать лучшую форму и иметь возможность принимать участие в большем количестве матчей. Я делаю всё возможное, чтобы чаще выхолить на поле и помогать команде. Думаю, что всё будет хорошо, и я смогу показать, на что я способен», — цитирует ганского полузащитника Goal.com.

Томас Парти в последний день осеннего трансферного окна перешёл в «Арсенал» из мадридского «Атлетико». Английский клуб активировал предусмотренную в контракте игрока опцию выкупа за € 50 млн. В нынешнем сезоне АПЛ провёл 13 матчей, отметившись одной результативной передачей.

«Арсенал» сообщил об убытках в размере € 55,3 млн за прошлый финансовый год
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