Хазенхюттль — о матче с «Ман Сити»: мы показали, что можем играть с такими командами

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение «святых» в матче 33-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:5).
«Мы показали очень смелую игру в первом тайме. Я не разочарован этим выступлением. Должна же быть причина, по которой «Ман Сити» выиграл 21 матч подряд и является одной из лучших команд в мире. Мы показали, что можем играть с такими командами. Я был бы ещё более несчастен, если бы мы не были храбрыми.
Каждую неделю нас ожидает тяжёлый матч. Это была скорее бонусная игра для нас, но теперь у нас есть матчи, в которых мы должны брать очки.
Я знаю, где работаю. Мы принимаем этот результат и идём дальше. Впереди достаточно возможностей набрать очки, но все матчи для нас сложные. Надеюсь, мы готовы к этому», — цитирует австрийского специалиста BBC.
Видео второго гола «Саутгемптона» в матче с «Ман Сити»
«Манчестер Сити» в 29 матчах набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (33) — на 14-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.
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