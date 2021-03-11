«Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» и вылетела из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1.
На 29-й минуте защитник «Барселоны» Клеман Лангле наступил на ногу Мауро Икарди в своей штрафной после прострела с фланга. Килиан Мбаппе уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот. На 37-й минуте Лионель Месси сравнял счёт. Капитан «Барселоны» по центру приблизился к чужой штрафной и исполнил пушечный выстрел под перекладину ворот Кейлора Наваса.
Месси не реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время. Курзава ударил по ногам Гризманна в пределах своей штрафной. Месси с точки пробил близко к центру ворот, Кейлор Навас ногами парировал этот удар.
В первом матче «ПСЖ» победил со счётом 4:1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик, ещё по голу забили Мойзе Кин и Лионель Месси.
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