Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» и вылетела из Лиги чемпионов

«Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» и вылетела из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1.

На 29-й минуте защитник «Барселоны» Клеман Лангле наступил на ногу Мауро Икарди в своей штрафной после прострела с фланга. Килиан Мбаппе уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот. На 37-й минуте Лионель Месси сравнял счёт. Капитан «Барселоны» по центру приблизился к чужой штрафной и исполнил пушечный выстрел под перекладину ворот Кейлора Наваса.

Месси не реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время. Курзава ударил по ногам Гризманна в пределах своей штрафной. Месси с точки пробил близко к центру ворот, Кейлор Навас ногами парировал этот удар.

В первом матче «ПСЖ» победил со счётом 4:1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик, ещё по голу забили Мойзе Кин и Лионель Месси.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2021, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мбаппе – 30' (пен)   1:1 Месси – 37'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021