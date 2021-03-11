Клопп: «Ливерпулю» пришлось переключаться от неудач в АПЛ и пробовать нечто иное

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление своих подопечных в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:0, 4:0 общ.).
«Готовились мы тщательно. Пришлось переключаться от неудач в Премьер-лиге и пробовать сегодня что-то иное. Ребята по-настоящему довольны собой, но для этого пришлось выполнять на поле черновую работу. Сегодня мы здорово отработали в обороне — ребята сыграли очень хорошо.
Мы создали множество моментов. В первом тайме мы их не реализовали, но самое важное, что удалось ребятам, — это отсутствие качественной игры у футболистов «Лейпцига». Они настоящие двужильные монстры: вы видели, как они бегут. Однако мы очень хорошо защищались.
Действительно, каждый провел хороший матч. Тройка полузащитников удачно взаимодействовала, и атакующая тройка — тоже. Диогу Жота отыграл столько, сколько смог, что тоже очень хорошо. И у тех, кто вышел на замену, также все получилось.
Всем нам хочется, чтобы Фабиньо занимал позицию шестого номера, вот как сейчас. Сегодня он был на ней, а два центральных защитника выдали великолепную игру. Приходилось отбиваться от всех этих дальних забросов, и нам это хорошо удалось», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.
- 11 марта 2021
-
03:19
-
03:02
-
02:42
-
02:24
-
01:51
-
01:33
-
01:16
-
00:52
-
00:50
-
00:32
-
00:29
-
00:25
-
00:23
- 10 марта 2021
-
23:59
-
23:49
-
23:44
-
23:39
-
23:32
-
23:32
-
23:30
-
23:19
-
22:57
-
22:56
-
22:53
-
22:43
-
22:34
-
22:25
-
22:19
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:37
-
21:28
-
21:18