Клопп: «Ливерпулю» пришлось переключаться от неудач в АПЛ и пробовать нечто иное

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление своих подопечных в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:0, 4:0 общ.).

«Готовились мы тщательно. Пришлось переключаться от неудач в Премьер-лиге и пробовать сегодня что-то иное. Ребята по-настоящему довольны собой, но для этого пришлось выполнять на поле черновую работу. Сегодня мы здорово отработали в обороне — ребята сыграли очень хорошо.

Мы создали множество моментов. В первом тайме мы их не реализовали, но самое важное, что удалось ребятам, — это отсутствие качественной игры у футболистов «Лейпцига». Они настоящие двужильные монстры: вы видели, как они бегут. Однако мы очень хорошо защищались.

Действительно, каждый провел хороший матч. Тройка полузащитников удачно взаимодействовала, и атакующая тройка — тоже. Диогу Жота отыграл столько, сколько смог, что тоже очень хорошо. И у тех, кто вышел на замену, также все получилось.

Всем нам хочется, чтобы Фабиньо занимал позицию шестого номера, вот как сейчас. Сегодня он был на ней, а два центральных защитника выдали великолепную игру. Приходилось отбиваться от всех этих дальних забросов, и нам это хорошо удалось», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.