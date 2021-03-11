«Ювентус» рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду летом

Туринский «Ювентус» ближайшим летом сенсационно может расстаться с одной из главных звёзд клуба – 36-летним португальским форвардом Криштиану Роналду. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
«Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона. Его контракт истекает в 2022 году (€ 31 млн в год), но его зарплата слишком высока, поэтому клуб рассматривает возможность продажи игрока летом», — информирует журналист.
Напомним, что Роналду стал игроком туринского «Ювентуса» в июле 2018 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 117 млн. С тех пор он провёл за итальянский клуб 121 встречу во всех турнирах, в которых отметился 92 забитыми мячами и 22 результативными передачами. С «Ювентусом» португалец дважды становился чемпионом Италии (2018/2019, 2019/2020) и дважды выигрывал Суперкубок Италии (2018,2020).
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