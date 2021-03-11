Дубли Де Брёйне и Мареза в видеообзоре матча «Манчестер Сити» – «Саутгемптон»

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся вынесенный матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 5:2.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали бельгиец Кевин де Брёйне и алжирец Рияд Марез, ещё один гол забил немец Илкай Гюндоган. У «Саутгемптона» авторами забитых мячей стали англичане Джеймс Уорд-Праус и Че Адамс.

«Манчестер Сити» в 29 матчах набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (33) — на 14-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.

Следующий матч в АПЛ «горожане» проведут 13 апреля на выезде с «Фулъэмом», а «Саутгемптон» 14 апреля примет «Брайтон энд Хоув Альбион».