Дубли Де Брёйне и Мареза в видеообзоре матча «Манчестер Сити» – «Саутгемптон»

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся вынесенный матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 5:2.
В составе победителей по дублю на свой счёт записали бельгиец Кевин де Брёйне и алжирец Рияд Марез, ещё один гол забил немец Илкай Гюндоган. У «Саутгемптона» авторами забитых мячей стали англичане Джеймс Уорд-Праус и Че Адамс.
«Манчестер Сити» в 29 матчах набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (33) — на 14-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.
Следующий матч в АПЛ «горожане» проведут 13 апреля на выезде с «Фулъэмом», а «Саутгемптон» 14 апреля примет «Брайтон энд Хоув Альбион».
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