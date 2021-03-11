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Дубли Де Брёйне и Мареза в видеообзоре матча «Манчестер Сити» – «Саутгемптон»

Дубли Де Брёйне и Мареза в видеообзоре матча «Манчестер Сити» – «Саутгемптон»
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся вынесенный матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 5:2.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали бельгиец Кевин де Брёйне и алжирец Рияд Марез, ещё один гол забил немец Илкай Гюндоган. У «Саутгемптона» авторами забитых мячей стали англичане Джеймс Уорд-Праус и Че Адамс.

«Манчестер Сити» в 29 матчах набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (33) — на 14-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.

Следующий матч в АПЛ «горожане» проведут 13 апреля на выезде с «Фулъэмом», а «Саутгемптон» 14 апреля примет «Брайтон энд Хоув Альбион».

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
10 марта 2021, среда. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Де Брёйне – 15'   1:1 Уорд-Праус – 25' (пен)   2:1 Марез – 40'   3:1 Гюндоган – 45+3'   4:1 Марез – 55'   4:2 Адамс – 56'   5:2 Де Брёйне – 59'
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