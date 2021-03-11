Орлов: Дзюба не наиграл на то, чтобы быть лидером сборной России

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возвращении нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России. Недавно наставник национальной команды Станислав Черчесов объявил, что Дзюба вновь получит капитанскую повязку.
«Нужен ли Дзюба сборной — вот вопрос. Но Черчесов последователен. Он доверяет Артёму, считает, что тот способен восстановиться за короткое время. Но в матчах после зимней паузы Дзюба себя не проявил, он не наиграл на то, чтобы быть лидером сборной России. Туда всё-таки должны приходить люди, которые готовы и хорошо играют в чемпионате. Но Черчесов — воспитатель, он верит и поддерживает Дзюбу. Это его право, его стиль поведения. Но что касается игроцких возможностей, пока это не тот Дзюба, который был в сборной России раньше. Может, Черчесов исходит из того, что Артём найдёт в себе силы, сделает рывок и принесёт какую-то пользу», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.
- 11 марта 2021
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