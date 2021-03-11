Евсеев – о Пиняеве: главное, чтобы мы получили игрока сборной, а не просто «нового Месси»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал игру нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева.



«Сейчас много говорят о Пиняеве, что он в «Манчестер Юнайтед» едет на стажировку, что за ним следят, что есть перспективы. Я не против. Только за. У каждого времени свои правила. Но главное, чтобы в конечном итоге мы получили достойного игрока для сборной, а не каких-то там наших «новых Месси» по чьим-то громким оценкам. Дифирамбы в своё время пели многим, но не все игроки прогрессировали, многие терялись, не раскрыв свой талант.



Часто критикуют из зависти? Я никогда не буду злорадствовать и завидовать, наоборот, всегда радуюсь, когда молодые игроки хорошо играют и хорошо зарабатывают. И никогда не буду говорить: «а раньше, а вот наше поколение...»



Своё время для каждого поколения. Каждое поколение в чём-то лучше, надо жить сегодняшним днём», — написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».

Чьё поколение сильнее: Аршавина или Пиняева? Колонка Евсеева Респект «Спартаку», ЦСКА, «Динамо», «Локомотиву» за молодёжь и ценный совет Соболеву.