Евсеев: молодёжь ЦСКА — основа сборной Галактионова, Маслов вытеснил из состава Кутепова

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о молодых игроках, выступающих в Российской Премьер-Лиге.



«В «Динамо» Шварц доверяет молодёжи, не боится ставить её, развивать. То же самое происходит в «Локомотиве». Была проделана большая последовательная работа: как растить своих воспитанников, подводить их ко взрослому футболу. Молодёжь прошла хорошую школу в «Казанке». Поиграли за неё год-два, и мы видим, как они зарекомендовали себя потом. В «Локомотив» большая группа влилась на разные позиции: чуть раньше стал выходить Лысов, потом Магкеев, Рыбчинский, Куликов, Иосифов. Сейчас Мухин и Титков. В «Ростов» ушли Тугарев и Махатадзе, которые также играли в «Казанке» и посчитали, что переросли этот уровень.



Я уже не говорю о ЦСКА и «Спартаке». Молодёжь ЦСКА составляет основу сборной Галактионова, а Маслов вытеснил из состава Кутепова — участника ЧМ-2018. Маслов два года играл в «Спартаке-2», и Тедеско оценил его возможности, перевёл в основу», — написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».

Чьё поколение сильнее: Аршавина или Пиняева? Колонка Евсеева Респект «Спартаку», ЦСКА, «Динамо», «Локомотиву» за молодёжь и ценный совет Соболеву.