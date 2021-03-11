Евсеев: молодёжь ЦСКА — основа сборной Галактионова, Маслов вытеснил из состава Кутепова

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о молодых игроках, выступающих в Российской Премьер-Лиге.
«В «Динамо» Шварц доверяет молодёжи, не боится ставить её, развивать. То же самое происходит в «Локомотиве». Была проделана большая последовательная работа: как растить своих воспитанников, подводить их ко взрослому футболу. Молодёжь прошла хорошую школу в «Казанке». Поиграли за неё год-два, и мы видим, как они зарекомендовали себя потом. В «Локомотив» большая группа влилась на разные позиции: чуть раньше стал выходить Лысов, потом Магкеев, Рыбчинский, Куликов, Иосифов. Сейчас Мухин и Титков. В «Ростов» ушли Тугарев и Махатадзе, которые также играли в «Казанке» и посчитали, что переросли этот уровень.
Я уже не говорю о ЦСКА и «Спартаке». Молодёжь ЦСКА составляет основу сборной Галактионова, а Маслов вытеснил из состава Кутепова — участника ЧМ-2018. Маслов два года играл в «Спартаке-2», и Тедеско оценил его возможности, перевёл в основу», — написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».
- 11 марта 2021
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