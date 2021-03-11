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Украинскому судье вынесли предупреждение за использование русского языка

Украинскому судье вынесли предупреждение за использование русского языка
Футбол / Прочие турниры 0
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На Украине рассмотрели инцидент с участием бывшего главного тренера «Львова» Виталия Шумского. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в «Фейсбуке».

Напомним, специалист получил жёлтую карточку в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги с «Колосом» (0:2). По его словам, наказан он был за то, что общался с резервным арбитром на русском языке.

Комитет по этике по итогам проверки подтвердил, что резервный судья не использовал государственный язык и таким образом нарушил статью 34 закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Арбитру и организаторам матча вынесено предупреждение.

При этом отмечается, что, по данным Украинской ассоциации футбола, причиной предупреждения Шумского стало исключительно его постоянное активное несогласие с судейскими решениями.

Тренер «Львова» получил жёлтую карточку за требование судье говорить на украинском языке
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